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АНАЛІТИКА

У Німеччині назвали «тривожним дзвінком» ультраправого кандидата на прем'єра в Австрії

 

Низка політиків у Німеччині назвали "тривожним дзвінком" те, що в Австрії уряд вперше може очолити лідер ультраправої партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

У лавах німецьких "Зелених" назвали події в Австрії "попередженням" для центристських партій.

"Приклад Австрії демонструє, що може статися, коли ви неспроможні домовитися про співпрацю", - зазначив віцеканцлер Німеччини, співлідер "Зелених" Роберт Габек.

"Глухий кут в Австрії варто сприймати як попередження. Якщо політична тактика партії ставиться вище, аніж спроможність формувати альянси, у підсумку від цього виграють популісти", - зазначила нова лідерка "Зелених" Францішка Брантнер.

Регіональний лідер ХДС Александр Добріндт зауважив, що приклад Австрії можна вважати попередженням для Німеччини через подібність проблем, які турбують виборців обох країн. "Для Німеччини це означає, що потрібно бути обережними. Ми маємо зробити усе можливе, щоб такої ситуації не склалося у нас", - заявив він.

Нагадаємо, 6 січня президент Австрії доручив формувати уряд лідеру ультраправих Герберту Кіклю після того, як спроби чинного канцлера Карла Негаммера домовитись про уряд без Австрійської партії свободи зазнали невдачі.

Німеччину наприкінці лютого 2025 року також чекають дострокові парламентські вибори, опитування прогнозують першість правоконсервативному Християнсько-демократичному союзу. На другому місці може опинитись ультраправа "Альтернатива для Німеччини", проте через імідж цієї політсили усі інші партії не хочуть брати "АдН" у коаліцію.

Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц розкритикував агітацію за "АдН" з боку американського мільярдера Ілона Маска, а в уряді Німеччини назвали це спробою втрутитись у майбутні вибори.
 

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