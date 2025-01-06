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Китайські біржі просять менеджерів великих фондів обмежити продаж акцій
17:22 06.01.2025 |
Головні фондові біржі Китаю попросили деякі великі пайові інвестиційні фонди обмежити продаж акцій на початку року, оскільки влада намагалася заспокоїти ринки, що вступають у складний період для другої за величиною економіки світу.
Про це пише Reuters.
Щонайменше чотири великі взаємні фонди отримали дзвінки з Шанхайської та Шеньчженьської фондових бірж 31 грудня та 2 і 3 січня з проханням купувати більше акцій, ніж вони продавали щодня.
Ці вказівки надійшли в той час, коли китайські акції розпочали 2025 рік із значних втрат через побоювання, що новий президент США Дональд Трамп запровадить високі тарифи на китайські товари, що посилить тиск на і без того мляву економіку.
За словами одного з джерел, ці фонди можуть продавати акції, але якщо загальна вартість продажу перевищить вартість купівлі, їм доведеться незабаром додати більше позицій, щоб заповнити розрив, відповідно до рекомендацій бірж.
Китайський індекс блакитних фішок CSI 300 впав на 2,9% у перший торговий день 2025 року - це найгірший початок Нового року з 2016 року. Минулого тижня бенчмарк втратив більше 5%.
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