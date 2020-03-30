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Болгария из-за коронавируса откладывает вступление в еврозону
17:41 30.03.2020 |
Из-за пандемии коронавируса Болгарии придется отложить начало запланированного на июль процесса присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM-2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом на пути вступления страны в зону евро. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил Димитр Радев, глава Болгарского народного банка (БНБ) - Центробанка страны.
Временные рамки для "этого первого шага больше не являются реалистичными", подчеркнул он. При этом Радев выразил уверенность, что, если работа будет продолжена на уровне политиков, а также институционально - в том числе и со стороны БНБ - "несмотря на очень сложные экономические условия, в которых мы находимся, отсрочка до 2021 года не будет фатальной".
Отсрочка - не значит отказ
При этом, подчеркивает глава Центробанка, отсрочка не означает отказ. По его словам, последнее повлекло бы за собой необходимость "прождать еще целый новый цикл", а он может растянуться на десять лет, в течение которых формула "восстановление экономики - стабилизация - низкие доходы" будет сохраняться. Подобная ошибка была допущена во время финансового кризиса 2008 года. "Мы не должны повторить эту ошибку еще раз, так как цена для людей и бизнеса будет на этот раз значительно выше", - уверен глава БНБ.
Меры по борьбе с кризисом
Правительство Болгарии и Центробанк на этой неделе представят новые меры по борьбе с кризисом. Как ожидается, они будут включать возможность привлечения новых заимствований, а также разрешение кредиторам отсрочить платежи по займам в банках.
В настоящее время в зону евро входят 19 из 27 государств Европейского Союза. Последняя по счету страна - Литва - была принята в валютный союз в 2015 году. Условием членства в нем являются так называемые критерии конвергенции. В частности, общая задолженность не должна превышать 60 процентов ВВП.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, от последствий заболевания COVID-19 в Болгарии скончались 8 человек, инфицированы 354.
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