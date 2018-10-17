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Дело Джамаля Хашогги: Саудовская Аравия все отрицает, Турция ищет улики, США осторожничают
07:46 17.10.2018 |
Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что лидеры Саудовской Аравии категорически отрицают, что обладают какой бы то ни было информацией о том, что происходило в консульстве их страны в Стамбуле во время визита Джамаля Хашогги, и пообещали провести серьезное и заслуживающее доверия расследование.
"Во время каждой из наших сегодняшних встреч руководство Саудовской Аравии решительно отрицало, что ему что-либо известно о происходившем в их консульстве в Стамбуле, - сказал Помпео в заявлении из Саудовской Аравии, которое цитирует агентство Рейтер. - Моя оценка по итогам этих совещаний заключается в том, что есть серьезная настроенность на выяснение всех фактов и привлечению к ответственности, в том числе старших руководителей Саудовской Аравии или высокопоставленных чиновников".
Президент США Дональд Трамп во вторник защитил Саудовскую Аравию от того, что он охарактеризовал, как попытки обвинить руководство этой страны в исчезновении журналиста Джамала Хашогги, прежде чем стали известны факты о произошедшем. Об этом Трамп сказал в интервью агентству Ассошиэйтед пресс. Президент США назвал сложившуюся ситуацию примером "виновен, пока не будет доказано обратное".
Между тем, неназванный источник в официальных кругах Турции сообщил, что проведенный в консульстве Саудовской Аравии обыск дал новые доказательства того, что Хашогги был убит.
Эта ситуация ставит Саудовскую Аравию под давление со стороны ее ближайших союзников.
Кто правит бал в Саудовской Аравии
Франк Гарднер, Би-би-си
"Всего лишь полтора года назад, в мае 2017, в Эр-Рияде приземлился самолет президента США, и принимающая сторона не скрывала радости от этого визита.
Саудовская Аравия стала первой страной, в которую новый президент США пожаловал с официальным визитом. Саудовцы были чрезвычайно довольны этим обстоятельством, так как предшественники Трампа барак Обама им не особо нравился. С их точки зрения он слишком мало интересовался Ближним Востоком, и они не одобряли его соглашение с Ираном по иранской ядерной программе.
Но Дональд Трамп казался человеком, с которым можно иметь дело. Он отменил ограничения на продажу оружия Саудовской Аравии, введенные администрацией Обамы в связи с ее косвенным участием в вооруженном конфликте в Йемене. Он не читал саудовским представителям лекций о правах человека и, казалось, был доволен тем, что его зять Джаред Кушнер установил очень тесные отношения с де-факто правителем страны наследным принцем Мухаммадом бин Салмани, сыном короля Салмана.
Вскоре после этого наследный принц посетил Белый дом, Пентагон и Голливуд. Его также тепло встретили в Лондоне, несмотря на демонстрации протеста против саудовского вмешательства в Йемене, которое уже привело к гуманитарной катастрофе в этой стране.
Западные дипломаты всячески хвалили реформы, начатые Мухаммедом бин Салмани. Он отменил запрет на вождение автомобилей женщинами, вновь разрешил кинотеатры и приструнил религиозную полицию нравов.
В то же самое время он заявил о своих амбициозных замыслах уменьшить зависимость экономики Саудовской Аравии от продажи нефти, а также о планах потратить полмиллиарда долларов на строительство нового футуристического города в пустыне.
При наследном принце, занимающим в стране ряд ключевых постов, Саудовская Аравия шла вперед семимильными шагами и интересовала весь мир.
Но за полтора года многое изменилось. Первым признаком того, что он не стопроцентный реформатор, как надеялись на Западе, стало его решение в 2017 году арестовать десятки принцев и бизнесменов по обвинению в коррупции. Вместо тюрьмы они содержались в элитном отеле.
Он ненадолго также задержал премьер-министра Ливана и заставил его объявить о своей отставке. Он также распорядился арестовывать всех, кто критикует его реформы, даже если речь идет лишь о комментарии в "Твиттере".
Но чрезвычайно подозрительное исчезновение 2 октября внутри здания саудовского консульства в Стамбуле Джамаля Кашогги - одного из самых известных критиков Мухаммеда ибн Салмана - привело к тому, что даже друг саудовского наследника Дональд Трамп заговорил о "серьезнейшем наказании", если будет доказано, что Хашогги был убит саудовскими агентами.
В воскресенье Саудовская Аравия заявила, что может пойти на контрмеры, напомнив о том, сколь важную роль страна играет на нефтяном рынке.
Многие саудовцы, получающие информацию через государственные СМИ, выступают в защиту руководства страны. В саудовском интернете даже появились слухи, что исчезновение Кашогги - заговор со стороны Катара и Турции, цель которого - дискредитация саудовского королевства.
Но в политических кулуарах многие задаются вопросом, не зашел ли 33-летний принц, еще недавно считавшийся спасителем Саудовской Аравии, слишком далеко.
Он начал чрезвычайно дорогостоящую войну в Йемене, в которой Саудовская Аравия, судя по всему, не может одержать победу. Он организовал бойкот и изоляцию Катара со стороны соседних стран. Он начал конфликтовать с Канадой из-за того, что та выступает в защиту прав человека, а также распорядился арестовать десятки человек за то, что они принимали участие в мирных акциях протеста.
Мухаммед ибн Салман также наступил на мозоли многим членам королевской семьи и многим бизнесменам".
Удар по репутации
Все больше представителей делового мира заявляют о своем отказе принимать участие в международной конференции по инвестициям, которая начнется 23 октября в Эр-Рияде.
Именно на этой конференции наследный принц Мухаммад бин Салман намеревался презентовать свою программу реформ. По последней информации, от участия в конференции отказались главы компаний:
HSBC
Credit Suisse
MasterCard
JPMorgan Chase
Blackrock
Blackstone
Ford
Uber
Несколько медиагрупп, включая New York Times, Bloomberg и CNN, также отозвали с конференции своих журналистов, которые должны были участвовать в ней в качестве экспертов.
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