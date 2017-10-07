Тактика малой лжи: создатели ботов в интернете изменили алгоритм

В Германии сразу несколько групп специалистов анализируют поведение ботов, распространяющих ложную информацию в социальных сетях. По итогам выборов они пришли к однозначным выводам.

Плохая новость: фейковые новости и аккаунты по-прежнему активны. И все же исход последних выборов в немецкий парламент решили сами избиратели. Этот вывод в эпоху ботов в интернете, распространяющих неточную или просто ложную информацию, не кажется банальным журналистам и экспертам, анализирующим активность в социальных сетях.

Social Media Watchblog, команда Faktenfinder первого канала общественного телевидения ФРГ ARD, компания Botswatch, журналистское бюро Correctiv, кафедра анализа политических данных в Техническом университете Мюнхена - только в Германии работают несколько групп специалистов, которые проверяют новости, с одной стороны, и анализируют влияние искусственного интеллекта на общественное мнение путем распространения ложной информации, с другой.

Каждый может завести себе бота

Под искусственным интеллектом надо понимать, прежде всего, ботов - компьютерные программы, целью которых является распространение выгодных создателям шаблонных фраз или слов, выхваченных из переписки в социальных сетях. Эти программы способны создавать сети - ботнеты. Они поддаются управлению и создают видимость дискуссии, стараясь скрыть, что за мнимыми дебатами скрывается набор компьютерных алгоритмов. На изобличение ботов уходит время, пока запущенная ими новость живет самостоятельной жизнью.

Создать бота может любой: инструкции, как под свои нужды переписать 15-20 строк программного кода, лежат в открытом доступе в интернете. Или же ботов можно купить. Задав соответствующий запрос в интернете, вы получите массу предложений. Цены на немецких сайтах начинаются от двух евро за бота в Instagram или в Twitter. Но эти же услуги можно найти в Сети и куда дешевле: 10 тысяч мнимых пользователей можно приобрести примерно за 500 евро.

Боты вышли из спячки

Значительной активности ботов, связанной с выборами в Германии, в этом году зарегистрировано не было, к этому выводу пришли специалисты как внутри Германии, так и за ее пределами, например, в Оксфордском университете. Но это не означает, что все фейковые аккаунты спали.

Зафиксированные компанией Botswatch данные показывают, что в определенные дни, особенно непосредственно перед днем голосования 24 сентября, активность ботов в сети Twitter не уступала активности живых пользователей. Однако тактика фейковых юзеров изменилась.

Не одна большая ложь, а много мелкой

В 2017 году в Германии не было одной большой истории, такой как ложь о "девочке Лизе" или слуха, который остался бы у всех в памяти, как история о том, что якобы папа римский благословил Трампа на президентство. Вместо этого аналитики обнаружили "поток мелких слухов, неточных или ложных информационных сообщений", как описывает ситуацию Ютта Крамм (Jutta Kramm) из бюро Correctiv. Подавляющее большинство касалось беженцев и миграции - темы, на которой специализировались правые популисты в Германии из партии "Альтернатива для Германии", набравшие 12,6 процента голосов на выборах в бундестаг.

Каналами для распространения сообщений на такую эмоциональную тему, как проблема беженцев, стала сеть Facebook, помимо не очень популярного в Германии Twitter. В силу своей бизнес-модели - включение рекламы пользователям - Facebook заинтересован не столько в проверке фактов, сколько в максимально долгом пребывании пользователей на своей странице или в мобильном приложении, сказал DW автор Social Media Watchblog Мартин Гислер (Martin Giesler).

Это в конечном итоге провоцирует появление эмоционально заряженной, но необязательно точной информации, говорит Гислер. Примером может служить пост партии АдГ после теракта в Барселоне с окровавленным колесом автомобиля и обвинениями в адрес Ангелы Меркель. По собственным данным компании, перед выборами ее сотрудники уничтожили тысячи фейковых аккаунтов, распространявших недостоверные сообщения.

Логика "малой лжи"

С технической стороны, смысл тактики "малой лжи" заключается в том, что мелкие истории имеют и небольшой охват. Распространяемые нередко в закрытых группах, они практически не попадают в поле внимания локальных или федеральных СМИ, которые могли бы разоблачить дезинформацию. Не будучи разоблаченными и оставаясь в Сети, такие сообщения укрепляют сформированные на основе неточных данных мнения определенной группы людей, говорят эксперты.

С содержательной стороны, боты использовали политическое положение, которое сложилось в Германии. "У нас два года назад была ситуация, когда мы приняли много беженцев, частично не успевая их оформить и проконтролировать. В этой ситуации у многих людей возник реальный страх", - говорит Ютта Крамм.

Вопреки ожиданиям

Никто не знает точно, было ли зафиксированное явление "целенаправленной операцией", предупреждает Крамм. "Я этого наверняка не знаю, но ощущение такое создалось. Тем более что созвучно этому потоку лжи публиковали в социальных сетях посты руководители партии АдГ", - говорит журналист Correctiv.

Была или нет зафиксированная активность ботов целенаправленной, но поток "малой лжи" был тем, к чему меньше всего готовились в Германии, сказала DW Крамм: "Все ждали, что боты начнут активно распространять одну большую ложь. Общественность была подготовлена. Но не думаю, что такая тактика сработала бы здесь".

Российский след? Слишком мало улик

Вопреки ожиданиям вмешательства со стороны России эксперты не наблюдали какой-либо значимой активности из Москвы, если не считать деятельности ботов в день выборов, о чем сообщили специалисты из Digital Forensic Research Lab, работающей при аналитическом центре Atlantic Council. Но и эта активность не противоречит тактике "малой лжи".

Слабой активности из России наблюдатели находят два объяснения: отсутствие интереса в дестабилизации руководства во главе с Ангелой Меркель и особенности немецкого информационного общества. "Основное число избирателей по-прежнему верит традиционным масс-медиа, так что массированную пропагандистскую кампанию пришлось бы проводить только в социальных медиа, а это не дало бы нужного эффекта", - говорит Крамм.

В Германии, согласно данным Оксфордского университета, социальные медиа в качестве основного источника информации воспринимают всего 7 процентов населения, а больше двух третей утверждают, что пользуются ими не для того, чтобы получить информацию.