Європарламент підтримав розгортання нової системи перетину зовнішніх кордонів ЄС

Європейський парламент дав остаточне зелене світло поступовому впровадженню EES (Entry/Exit system) - цифрової системи контролю за перетином зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн.

Про це повідомляється на сайті органу, передає Укрінформ.

«У вівторок Європейський парламент 572 голосами «за», 42 «проти» і 67 «утрималися» схвалив поступове запровадження протягом 180 днів системи Entry-Exit System (EES) на зовнішніх кордонах ЄС, що відкриває шлях до початку її розгортання восени», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після запуску система реєструватиме основні дані мандрівників-громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або в'їздять за безвізовим режимом - ім'я, тип проїзного документа, час і місце в'їзду і виїзду, а також біометричні дані, такі як зображення обличчя і відбитки пальців. Метою є підвищення безпеки, пришвидшення процесу прикордонного контролю та зменшення черг.

Розгортатимуть систему протягом 180 днів, щоб уникнути проблем під час нововведень. Упродовж цього періоду її застосування можуть призупиняти, якщо виникнуть технічні несправності або надто великі черги. Водночас країни-члени ЄС можуть самостійно вирішувати, чи розпочинати впровадження поступово, чи одразу реєструвати всі перетини кордону.

Згідно з погодженим графіком, до 30-го дня розгортання системи у ній мають реєструвати 10% перетинів кордону, до 90-го дня - 35%, а до 170-го дня - усі.