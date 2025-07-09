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Трамп каже, що не знає, хто розпорядився зупинити поставки зброї Україні
23:05 08.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні.
Про це він сказав в ході засідання свого кабінету, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє "Європейська правда".
Минулого тижня Пентагон оголосив, що призупиняє передання частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони Україні, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.
Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту.
Коментуючи це питання, американський президент зазначив, що США хочуть поставити Україні зброю для оборони, оскільки кремлівський правитель Владімір Путін "вбиває надто багато людей".
"Тому ми постачаємо Україні оборонне озброєння, і я схвалив це рішення", - сказав він.
На запитання, хто ж віддав наказ про призупинення поставок Україні минулого тижня, Трамп відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть".
У пʼятницю відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, під час якої обговорювалось питання поставок зброї Україні.
Після розмови Трамп заявив, що задоволений нею і налаштований допомагати Україні, та чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ прагне миру.
За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
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