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АНАЛІТИКА

Трамп: Путін говорить нам багато нісенітниць

 

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна, заявивши, що той говорить "багато нісенітниць".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на засіданні свого кабінету.

Американський президент повторив, що розв'язана РФ війна "ніколи б не мала початись", а потім накинувся з критикою на Путіна.

"Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим", - сказав він.

На запитання про можливі санкції проти Росії, Трамп відповів: "Так, я розглядаю це".

Коли Трампу нагадали про його заяву про те, що він невдоволений Путіним, і спитали, чи буде він з цим щось робити, американський президент сказав: "Ну, я б не став вам про це розповідати, ми хочемо зробити невеликий сюрприз".
 

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