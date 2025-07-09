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Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт лідерів «Талібану» за переслідування жінок
23:17 08.07.2025 |
Міжнародний кримінальний суд 8 липня видав ордери на арешт для двох лідерів радикального угруповання «Талібан», що захопило владу в Афганістані у 2021 році.
Про це йдеться на сайті МКС.
Ордери видали на імʼя верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані.
У МКС дійшли висновку, що існують достатні підстави вважати: обидва вчинили злочин проти людяності. Йдеться про переслідування дівчат, жінок за гендерною ознакою та через «невідповідність» політиці «Талібану» щодо гендеру, гендерної ідентичності чи самовираження, а також переслідування за політичними мотивами тих, хто сприймає як «союзників дівчат та жінок».
Ці злочини на території Афганістану охоплюють період з 15 серпня 2021 року і щонайменше до 20 січня 2025 року.
Становище жінок в Афганістані
В ООН фіксують дискримінаційні укази та заходи щодо жінок в Афганістані із серпня 2021 року - після приходу до влади радикального угруповання «Талібан». За оцінками правозахисників, відтоді таліби видали щонайменше 126 рішень, які позбавляють жінок та дівчат основних прав і свобод, а також доступу до охорони здоров'я та правосуддя.
Ще у вересні 2021-го в Афганістані призупинили середню освіту для дівчат, а в грудні 2022 року - навчання жінок в університетах. У 2024 році жінкам заборонили відвідувати курси акушерок, закривши чи не єдиний шлях до здобуття освіти.
Також в Афганістані обмежили право жінок подорожувати чи працювати поза межами свого дому, мати доступ до громадських місць, займатися спортом. Крім того, жінок виключили з усіх рівнів ухвалення державних рішень.
Подальші закони заборонили жінкам розмовляти в публічних місцях та навіть між собою. Продаж протизаплідних засобів таліби назвали «змовою Заходу» і також заборонили.
За оцінками ООН, у 2025 році гуманітарної допомоги потребували майже половина населення - близько 22,9 мільйона людей. Серед них 5,7 мільйона жінок, які стикаються з гострою вразливістю.
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