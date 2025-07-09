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АНАЛІТИКА

Європарламент посилив контроль за імпортом російського газу

 

Євродепутати внесли зміни у законодавство щодо правил зберігання природного газу, вимагаючи звітності про частку імпорту газу російського походження.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає Укрінформ.

Компетентні органи, які контролюють порядок закачування запасів газу у сховища в кожній державі-члені ЄС, тепер мають надавати інформацію про частку російського газу в таких запасах.

Зміни націлені на покращення моніторингу ситуації із зберіганням російського газу на території ЄС, заявляє пресслужба Європарламенту.

«Законодавство, прийняте у 2022 році, показало, що Європа змогла захистити своїх громадян у ситуації, коли Росія використовувала газ як зброю шантажу. Останній перегляд забезпечить більше гнучкості та менше бюрократії, але, перш за все, він знизить ціни на газ у Європі у той час, як ми продовжуємо рухатися до енергетичної незалежності від ненадійних постачальників», - заявив доповідач Борис Будка (ЄНП, Польща).

Сьогоднішній пакет змін у законодавство передбачає гнучкість для держав-членів щодо терміну обов'язкового заповнення газових сховищ на 90% для безпечного проходження зимового періоду.

Тепер замість вимоги досягти 90% до 1 листопада Європарламент зобов'язує держави-члени зробити це у будь-який момент у проміжку між 1 жовтня і 1 грудня, що, на думку євродепутатів, має зменшити напругу на ринку і, відповідно, знизити ціни на газ.

Державам-членам також дозволено відхилятися від цільового показника заповнення газосховищ максимум на 10 відсоткових пунктів у складних ринкових умовах, в тому числі у випадку ринкових спекуляцій, що перешкоджають економічно ефективному наповненню сховищ.

Єврокомісія може додатково збільшити це відхилення на п'ять відсоткових пунктів терміном на один сезон, якщо несприятливі ринкові умови зберігатимуться.

Вказану схему обов'язкового заповнення газосховищ було продовжено до кінця 2027 року.

Як повідомлялося, газосховища забезпечують 30% споживання газу в ЄС протягом зимових місяців.

Станом на червень 2025 року, газові сховища ЄС заповнені на 79,79%. Це відповідає середньому показнику продуктивності газових сховищ у ЄС. Також, рівень заповнення сховищ СПГ у ЄС становив 5,311 млн куб. м.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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