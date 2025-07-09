Фінансові новини
- |
- 09.07.25
- |
- 00:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністр фінансів Німеччини: Ми не будемо погоджуватися з усіма вимогами США
23:35 08.07.2025 |
Євросоюз прагне добрих відносин зі США, в тому числі в торговельній площині, але не буде погоджуватися на всі умови Вашингтона.
Про це заявив міністр фінансів, віце-канцлер ФРН Ларс Клінгбайль у Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми хочемо угоди з американцями. Але я також скажу вам дуже чітко: ця угода має бути справедливою. І якщо нам не вдасться досягти справедливої угоди зі США, Європейський Союз буде змушений вжити контрзаходів для захисту нашої економіки», - попередив міністр.
Він наголосив на важливості сильної та об'єднаної Європи, в тому числі і в разі виникнення тарифного конфлікту зі Сполученими Штатами. Рішення, за словами Клінгбайля, стає все більш нагальним у ці дні, коли тарифи США можуть поставити під загрозу робочі місця по обидва боки Атлантики. ЄС, нагадав він, є найбільшим єдиним ринком у світі та може впевнено розпочати ці переговори.
«Цей торговельний конфлікт шкодить усім нам. Його потрібно швидко припинити. Європейська рука залишається простягнутою. Це чіткий сигнал для наших американських друзів, але угода має бути справедливою. Ми не будемо погоджуватися з усім», - повторив політик.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Скандал навколо БЕБ: Україна ризикує втратити допомогу МВФ
ТОП-НОВИНИ
|Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
|Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа
|США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Європарламент посилив контроль за імпортом російського газу
|Міністр фінансів Німеччини: Ми не будемо погоджуватися з усіма вимогами США
|Європарламент підтримав розгортання нової системи перетину зовнішніх кордонів ЄС
|Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт лідерів «Талібану» за переслідування жінок
|Трамп: Путін говорить нам багато нісенітниць
|Трамп каже, що не знає, хто розпорядився зупинити поставки зброї Україні
Бізнес
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли
|Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
|Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace
|Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2