Міністр фінансів Німеччини: Ми не будемо погоджуватися з усіма вимогами США

Євросоюз прагне добрих відносин зі США, в тому числі в торговельній площині, але не буде погоджуватися на всі умови Вашингтона.

Про це заявив міністр фінансів, віце-канцлер ФРН Ларс Клінгбайль у Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо угоди з американцями. Але я також скажу вам дуже чітко: ця угода має бути справедливою. І якщо нам не вдасться досягти справедливої ​​угоди зі США, Європейський Союз буде змушений вжити контрзаходів для захисту нашої економіки», - попередив міністр.

Він наголосив на важливості сильної та об'єднаної Європи, в тому числі і в разі виникнення тарифного конфлікту зі Сполученими Штатами. Рішення, за словами Клінгбайля, стає все більш нагальним у ці дні, коли тарифи США можуть поставити під загрозу робочі місця по обидва боки Атлантики. ЄС, нагадав він, є найбільшим єдиним ринком у світі та може впевнено розпочати ці переговори.

«Цей торговельний конфлікт шкодить усім нам. Його потрібно швидко припинити. Європейська рука залишається простягнутою. Це чіткий сигнал для наших американських друзів, але угода має бути справедливою. Ми не будемо погоджуватися з усім», - повторив політик.