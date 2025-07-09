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АНАЛІТИКА

Трамп заявив про необхідність активізувати виробництво американської зброї

 

Президент США Дональд Трамп відзначив хоробрість українських військових та ефективність наданої їм американської зброї, підкресливши при цьому потребу збільшити темпи виробництва озброєнь у країні.

Про це він сказав у вівторок під час засідання кабінету в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я скажу, що українці проявили хоробрість, але ми дали їм найкраще обладнання з усього, щоб було створено колись. Ми дали їм протитанкові ракети, які підбивали танки. Тобто, ви просто направляєте їх у напрямку танка, і танк зникає. Ми дали їм ракети, найновіші та найкращі. Вони змогли збити багато чого», - сказав президент.

Трамп також зазначив, що війна Росії проти України могла би дуже швидко завершитися, якби Сполучені Штати, а також Європа, за його словами, не створили би перевагу для України у вигляді «неймовірних озброєнь».

«І я скажу ось що: українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим той факт, що ми дали їм усі ці гроші (на допомогу - ред.), або ж навпаки, вони проявили значну хоробрість, тому що хтось мав керувати цими озброєннями. І багато людей, яких я знаю, не керували би цим, у них не вистачило б сміливості це зробити», - висловився Трамп.

Він вкотре назвав боротьбу українців «дуже відважною». Та водночас підкреслив необхідність збільшити темпи виробництва зброї в США.

«Ми виробляємо найкращі військові озброєння, безумовно. Немає нікого, хто міг би зрівнятися. Якщо подивитися на інші озброєння, з інших країн, вони навіть близько не стоять. Ось чому всі хочуть купувати наше обладнання, і саме тому ми збираємося активізувати цих підрядників, які його виробляють»,- зазначив Трамп.

Він назвав американських виробників зброї «блискучими», але, продовжив президент, «вони роблять це занадто повільно, і ми повинні активізувати їх».

За його словами, потрібно «дозволити їм виробляти (озброєння - ред.) набагато вищими темпами».
Ключові теги: США
 

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