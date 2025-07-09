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Трамп заявив про необхідність активізувати виробництво американської зброї
23:00 08.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп відзначив хоробрість українських військових та ефективність наданої їм американської зброї, підкресливши при цьому потребу збільшити темпи виробництва озброєнь у країні.
Про це він сказав у вівторок під час засідання кабінету в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я скажу, що українці проявили хоробрість, але ми дали їм найкраще обладнання з усього, щоб було створено колись. Ми дали їм протитанкові ракети, які підбивали танки. Тобто, ви просто направляєте їх у напрямку танка, і танк зникає. Ми дали їм ракети, найновіші та найкращі. Вони змогли збити багато чого», - сказав президент.
Трамп також зазначив, що війна Росії проти України могла би дуже швидко завершитися, якби Сполучені Штати, а також Європа, за його словами, не створили би перевагу для України у вигляді «неймовірних озброєнь».
«І я скажу ось що: українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим той факт, що ми дали їм усі ці гроші (на допомогу - ред.), або ж навпаки, вони проявили значну хоробрість, тому що хтось мав керувати цими озброєннями. І багато людей, яких я знаю, не керували би цим, у них не вистачило б сміливості це зробити», - висловився Трамп.
Він вкотре назвав боротьбу українців «дуже відважною». Та водночас підкреслив необхідність збільшити темпи виробництва зброї в США.
«Ми виробляємо найкращі військові озброєння, безумовно. Немає нікого, хто міг би зрівнятися. Якщо подивитися на інші озброєння, з інших країн, вони навіть близько не стоять. Ось чому всі хочуть купувати наше обладнання, і саме тому ми збираємося активізувати цих підрядників, які його виробляють»,- зазначив Трамп.
Він назвав американських виробників зброї «блискучими», але, продовжив президент, «вони роблять це занадто повільно, і ми повинні активізувати їх».
За його словами, потрібно «дозволити їм виробляти (озброєння - ред.) набагато вищими темпами».
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