Покупка акций Роснефти китайцами таит в себе риски: CEFC в ближайшие месяцы предстоит выплатить миллиарды долларов долга

Китайская CEFC после покупки доли в российской Роснефти за $9,1 миллиардов рассматривает возможность заключения других сделок вопреки растущему долгу и увеличению числа регуляторных проверок, сообщили источники в отрасли.

Частная китайская компания CEFC за последние годы выросла из нишевого нефтяного трейдера в $25-миллиардный энергетический конгломерат. Помимо тесных политических связей компания - одна из немногих в Китае имеет контракт на хранение части стратегического нефтяного резерва страны.

Амбиции компании не ограничиваются только нефтяными активами: CEFC также занимается инфраструктурными проектами и предоставляет финансовые услуги.

CEFC - одна немногих китайских компаний, имеющих лицензии на все виды финансовых услуг, владеющих или контролирующих банки, страховую и брокерскую компании, трейдинговую платформу и несколько фондов, говорится на ее веб-сайте.

CEFC долгое время вынашивала планы роста за рубежом и вышла на авансцену, первой заключив крупную сделку уже после того, как китайские власти начали обращать пристальное внимание на перегретый рынок слияний и поглощений.

На прошлой неделе, спустя несколько дней после визита российского президента Владимира Путина в Пекин, CEFC договорилась приобрести 14,2 процента российского нефтяного гиганта у швейцарской Glencore и Суверенного фонда Катара.

Однако китайский конгломерат, чьими конечными собственниками, согласно реестру коммерческих организаций, являются частные лица, вынашивает более амбициозный план.

Аналитики и источники в отрасли говорят, что созданная пятнадцать лет назад группа хочет стать новой Sinopec - крупнейшей азиатской нефтеперерабатывающей компанией - или даже китайским Glencore. А это означает, что новые приобретения неизбежны.

CEFC рассматривает возможность инвестиций в планирующую IPO группу En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, а также интересуется энергетическими и страховыми активами в Португалии, говорили Рейтер источники.

Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что CEFC договаривается о финансировании сделки с российским банком ВТБ и Банком развития Китая, который, согласно финансовой отчетности компании, является крупнейшим кредитором CEFC.

Высокопоставленный источник CEFC сказал, что компания ведет переговоры о финансировании сделки с Банком развития Китая, открывшим CEFC кредитную линию в размере 30 миллиардов юаней, но добавил, что еще рано раскрывать подробности.

"CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от национальных и иностранных институтов для финансирования сделки с Роснефтью", - сообщила CEFC в ответ на запрос Рейтер.

Представители Банка развития Китая не ответили на запрос Рейтер, ВТБ отказался от комментариев.

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

Амбиции CEFC таят в себе риски: компании в ближайшие месяцы предстоит выплатить миллиарды долларов долга, а покупка акций Роснефти - самая значительная инвестиция CEFC на данный момент - только увеличит долговую нагрузку.

По данным финансового отчета CEFC за первое полугодие 2017 года, компания должна погасить краткосрочные займы в размере 44 миллиардов юаней ($6,7 миллиарда) до конца первого полугодия 2018 года.

На конец июня общая сумма долга составляла 117 миллиардов юаней, в то время как общая стоимость активов - 169 миллиардов юаней. В 2016 году чистая прибыль компании составила 4,5 миллиарда юаней.

Банковский источник, знакомый с ходом сделки с Роснефтью, говорил, что около 60-70 процентов от ее суммы будет профинансировано за счет долга.

Агентство China Lianhe Credit Rating предупредило в июльском рейтинговом отчете о неопределенности в отношении зарубежных инвестиций и бизнесов CEFC ввиду колебаний цен на нефть.

Агентство также опасалось, что быстрорастущий краткосрочный долг и увеличение долгового бремени могут оказать негативное влияние на ее операции и развитие, однако сохранило рейтинг компании на уровне AAA.

"Компания осуществляет инвестиции, основываясь на нашей долгосрочной стратегии роста, хорошем финансовом статусе и тщательной оценке рисков", - сообщила CEFC.

Кроме того, CEFC должна будет урегулировать регуляторные вопросы, не в последнюю очередь связанные с тем, как заключить сделку в условиях действующих в отношении России санкций США.

США ввели новые экономические санкции против России и ее государственных компаний, включая Роснефть. В этом же списке находится и госбанк ВТБ.

По словам знакомого с ситуацией источника, Национальная комиссия развития и реформ Китая связывалась с CEFC до объявления сделки и задавала вопросы, как санкции могут повлиять на соглашение, а также на будущую деятельность китайской компании. Комиссия не ответила на запрос о комментарии.

CEFC сообщила, что имеет дело с уважаемом в мире партнером и получила все необходимые гарантии для сделки.

"Компания убедилась в отсутствии регуляторных ограничений, препятствующих покупке акций компании Роснефть", - сообщила CEFC, отказавшись от дальнейших комментариев.

Однако некоторые более ранние сделки CEFC требуют больше времени на завершение из-за проверок регуляторов за рубежом.

Компания еще не получила одобрение нескольких стран Восточной Европы на покупку 50-процентной доли J&T Finance Group, включающей банки в Чехии и Словакии. Покупка 51 процента в KMG International, подразделения, полностью принадлежащего казахской Казмунайгаз, пока так же не была одобрена регуляторами.

Источники в китайских государственных и коммерческих банках также предупредили о том, что, возможно, они не смогут поучаствовать в финансировании сделки с Роснефтью.

"Мы все еще не приняли решение касательно участия в кредите, учитывая текущую ситуацию - недавние американские санкции", - источник в одном из китайских банков.