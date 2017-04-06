При продолжении роста экономики США Федеральной резервной системе следует начать сокращать баланс активов объемом $4,5 трлн к концу этого года, сворачивая масштабное стимулирование, введенное во время кризиса. Этот процесс займет около пяти лет, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс.

"Было бы целесообразно сделать следующий шаг с точки зрения начала процесса нормализации нашего баланса, - сказал Уильямс журналистам в кулуарах конференции во Франкфурте. - С моей точки зрения, было бы хорошо сделать следующий шаг к концу этого года, если экономика будет развиваться".

ФРС покупала казначейские облигации и облигации с ипотечным покрытием в беспрецедентных масштабах после финансового кризиса, чтобы помочь сохранить процентные ставки на низком уровне для стимулирования найма и роста.

В настоящее время регулятор реинвестрирует средства, которые получает от погашения облигаций, тем самым сохраняя размер своего баланса неизменным.

Однако теперь экономика США восстанавливается, и представители ФРС обсуждали вопрос о постепенном сокращении или прекращении реинвестиций на заседании 14-15 марта. В марте регулятор также повысил ставку по федеральным фондам на 0,25 п. п. до диапазона 0,75-1%.

Уильямс, близкий к главе ФРС Джанет Йеллен, сказал, что сокращение объема активов на балансе может начаться постепенно и занять около пяти лет.

По его словам, баланс ФРС должен значительно сократиться по сравнению с его нынешним размером, однако решение о желаемом уровне снижения не было принято.

"Мы можем закончить на плюс-минус $2 трлн, и процесс прекращения реинвестиций займет несколько лет, - заявил глава ФРБ Сан-Франциско. - Количество лет, о которых мы думаем, это около пяти лет".

Уильямс, который вновь станет голосующим членом Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) в следующем году в рамках ротации, ожидает, что ФРС повысит ставки еще два раза в этом году, но есть вероятность третьего повышения ставок, если данные по инфляции потребуют этого.