Американский производитель джинсовой одежды Levi's избавится от бизнеса в России, - СМИ

Сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила уйти из России и стала искать покупателей для своего российского бизнеса.

По данным источников российского издания "Коммерсант" на местном рынке, компания уже перестала поставлять товары в Россию, а остатки собирается продать через другие площадки.

Представители двух крупных российских онлайн-ритейлеров подтвердили, что Levi's отгрузила товар на новый сезон по плану, но предупредила, что больше поставок не будет.

Один из собеседников назвал одним из потенциальных покупателей российских магазинов Levi's турецкую Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks&Spencer и Banana Republic в РФ). Источник в ритейлере одежды сказал, что его компания также ведет переговоры с Levi's, но пока договоренности не достигнуты.

Как сообщалось, в марте головной офис Levi's заявил о приостановлении коммерческой деятельности и каких-либо инвестиций в России из-за военного вторжения в Украину. Исполнительный директор Levi Strauss & Co Чип Берг уточнял, что компания не планирует возобновлять работу магазинов в России, по крайней мере, до конца 2022 года.

Компания Levi Strauss & Co была основана в 1853 году, работу в России начала в 1993 году. По разным данным, сейчас в России существует 90 торговых точек Levi's, из которых часть может быть открыта по франшизе.

Совокупная выручка группы в 2021 году составила $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не больше 2%. У ее дочерней российской компании ООО "Леви Штраус Москва" оборот в 2021 году составил 9,37 млрд рублей, чистая прибыль - 2,29 млрд рублей.