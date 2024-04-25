Фірма з України отримала контракт на розробку великого газового родовища в Іраку

Українська компанія "Укрземресурс" отримала контракт на розробку газового родовища Аккас у західній іракській провінції Анбар, повідомило іракське інформаційне агентство Shafaq News.

За словами міністра нафти Іраку Хайан Абдель Гані, протягом перших двох років компанія зобов'язалася видобувати 1 млрд кубометрів на рік (100 млн кубічних футів на добу), а через чотири роки - 4 млрд кубометрів (400 млн кубічних футів на добу).

Українська компанія отримала контракт після того, як ним поступилась корейська Korea Gas Corporation (KOGAS).

Права на родовище спочатку були надані консорціуму KOGAS і КазМунайГаз із Казахстану ще у жовтні 2011 року, але тоді його закрили на багато років із питань безпеки. У листопаді 2017 році іракські сили відбили родовище у бойовиків, після чого уряд країни розпочав переговори з KOGAS про відновлення робіт. Вони не мали успіху.

За даними аналітичної системи Contr Agent, ТОВ "Укрземресурс" засноване в 2004 році, основний вид діяльності - видобуток природного газу. Його власницею є Ольга Ярмак, яка входить до складу наглядової ради найбільшої приватної газовидобувної компанії ПрАТ "Нафтогазвидобування" від компанії Salazie B.V. Миколи Рудьковського.

У 2021 році повідомлялось, що Печерський суд Києва заарештував пакет акцій ПрАТ "Нафтогазвидобування", що належить компанії Salazie B.V. (володіє 24,99% пакетом акцій). Право власності на частину цих акцій також заявляв Олег Семінський, колишній керівник ПрАТ "Нафтогазвидобування".