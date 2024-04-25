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АНАЛІТИКА

ЄС може запровадити санкції проти російських проектів із виробництва СПГ, - Bloomberg

 

Члени Євросоюзу розглядають варіанти щодо введення санкцій стосовно російських проєктів із виробництва скрапленого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Євросоюз хоче ще більше вплинути на російський ланцюжок поставок ЗПГ і майбутні доходи від таких проєктів, як "Арктик СПГ-2", термінал СПГ в Усть-Лузі та "Мурманський СПГ".

Також у ЄС розмірковують про те, щоб портам членів блоку було заборонено імпортувати російські товари, які потім реекспортують у треті країни. Але заборони на закупівлю палива для використання всередині блоку не буде.

"Обговорення все ще перебувають на ранній стадії, і деякі держави-члени скептично ставляться до цих пропозицій", - пише Bloomberg.

Видання пише, що в рамках 14-го пакета обмежень розглядає введення санкцій проти суден російського "тіньового флоту". Це необхідно для забезпечення стелі цін на російську нафту.

Члени ЄС залежать від російського газу

Деякі з російських проєктів СПГ, на які поширюватимуться ці заходи, вже стикаються з обмеженнями на обладнання, що використовується для виробництва і видобутку скраплення природного газу, а також на інші технології та послуги.

ЄС також ухвалив заходи, які дозволили б окремим країнам блокувати поставки газу з Росії на добровільній основі, хоча більша частина потоків, що залишилися, пов'язана з довгостроковими контрактами.

Євросоюз, особливо країни Центральної Європи, як і раніше, залежить від поставок газу з Росії. Росія поставляє близько 18 мільярдів кубометрів СПГ в європейські порти, в основному до Франції, Іспанії та Бельгії. Причому близько 1 мільярда кубометрів з них потім реекспортують.

Санкції Заходу проти російського СПГ

Reuters писало, що компанія "Новатек" змушена згорнути свій величезний проєкт "Арктик СПГ-2" після того, як західні санкції обмежили їй доступ до танкерів льодового класу. Замість цього РФ зосередиться на розвитку свого проекту в порту Мурманськ.

А вчора Reuters повідомляло, що експорт скрапленого газу з Росії може стагнувати в найближчі чотири роки. Це пов'язано із західними санкціями.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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