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АНАЛІТИКА

Уряд Польщі схвалив план фінансової допомоги фермерам

 

Польський уряд 25 квітня схвалив розпорядження, яке визначає план допомоги польським фермерам, що останні місяці протестували біля кордону з Україною та урядових установ із вимогою більших пільг і фінансування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Як пояснив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, польські фермери, які продали зерно з 1 січня по 10 березня, отримають дотацію в розмірі 200 злотих за тонну.

Для фермерів, які продали зерно з 11 березня і будуть робити це до кінця травня, заплановано 300 злотих за тонну.

За словами Колодзєйчака, правила Європейського Союзу передбачають лише допомогу з розрахунку на гектар, тож розмір допомоги фермерам визначається на основі врожайності за даними Центрального статистичного управління.

Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц зауважив, що рішення уряду працює "заднім числом", позаяк переговори з фермерами тривали в останні тижні та місяці.

"Ми не хочемо ставити тих фермерів, які після зустрічей з Прем'єр-міністром вирішили продати зерно, навіть за заниженими цінами, які можна отримати сьогодні, в погане становище", - запевнив він.

З кінця минулого року фермери в Польщі влаштовували протести, зокрема блокуючи пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагали припинити ввезення української сільгосппродукції та пом'якшити екологічні норми ЄС, які звинувачували у власних збитках.

18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації. Після цього блокування деяких КПП припинилось.
Ключові теги: Польща
 

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