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США, Британія і Канада запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії дронів
21:55 25.04.2024 |
Сполучені Штати Америки, Британія і Канада ввели санкції проти Ірану. Причиною цього стали поставки дронів із Тегерана до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо більш ніж десяти юридичних, фізичних осіб і судів, які зіграли центральну роль у сприянні та фінансуванні таємного продажу іранських безпілотних літальних апаратів для Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану та війни Росії проти України.
Йдеться про компанію Sahara Thunder, яка відіграє ключову роль у проєктуванні, розробці, виробництві та продажу Іраном тисяч дронів. Багато з них зрештою були передані Росії для використання в агресивній війні проти України.
Під санкції потрапили не тільки компанії з Ірану
Мінфін США уточнив, що Велика Британія і Канада також запровадили санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у закупівлях Іраном дронів та іншої військової діяльності.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансами. Розвідка Брайан Нельсон сказав, що Міністерство оборони Ірану продовжує дестабілізувати регіон і світ, а також надає підтримку російській війні проти України. У відомстві уточнили, що під санкції також потрапили компанії з Індії, ОАЕ, Панами.
Співпраця Росії та Ірану
Іран з початку війни в Україні підтримав Росію і надав їй військову підтримку у вигляді дронів-камікадзе. У США також повідомляли про постачання артснарядів з Тегерана до Москви.
Нещодавно офіційний представник НАТО заявляв, що Іран, найімовірніше, почне передачу балістичних ракет Росії.
А видання The Washington Post писало, що Росія розглядає можливість передачі Ірану сучасних винищувачів і засоби протиповітряної оборони для захисту від ударів Ізраїлю і США.
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