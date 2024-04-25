Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США, Британія і Канада запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії дронів

 

Сполучені Штати Америки, Британія і Канада ввели санкції проти Ірану. Причиною цього стали поставки дронів із Тегерана до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо більш ніж десяти юридичних, фізичних осіб і судів, які зіграли центральну роль у сприянні та фінансуванні таємного продажу іранських безпілотних літальних апаратів для Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану та війни Росії проти України.

Йдеться про компанію Sahara Thunder, яка відіграє ключову роль у проєктуванні, розробці, виробництві та продажу Іраном тисяч дронів. Багато з них зрештою були передані Росії для використання в агресивній війні проти України.

Під санкції потрапили не тільки компанії з Ірану

Мінфін США уточнив, що Велика Британія і Канада також запровадили санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у закупівлях Іраном дронів та іншої військової діяльності.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансами. Розвідка Брайан Нельсон сказав, що Міністерство оборони Ірану продовжує дестабілізувати регіон і світ, а також надає підтримку російській війні проти України. У відомстві уточнили, що під санкції також потрапили компанії з Індії, ОАЕ, Панами.

Співпраця Росії та Ірану

Іран з початку війни в Україні підтримав Росію і надав їй військову підтримку у вигляді дронів-камікадзе. У США також повідомляли про постачання артснарядів з Тегерана до Москви.

Нещодавно офіційний представник НАТО заявляв, що Іран, найімовірніше, почне передачу балістичних ракет Росії.

А видання The Washington Post писало, що Росія розглядає можливість передачі Ірану сучасних винищувачів і засоби протиповітряної оборони для захисту від ударів Ізраїлю і США.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес