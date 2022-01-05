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Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства
08:14 05.01.2022 |
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина на фоне массовых протестов в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов - первый заместитель премьер-министра республики, говорится в документе. Действующие члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.
Государственным секретарем республики назначен Ерлан Карин, ранее занимавший пост помощника президента.
Госрегулирование цен на газ, бензин и дизельное топливо
Токаев в ходе совещания поручил антимонопольному органу ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо на 180 дней. Кроме того, глава государства распорядился ввести ценовое регулирование по "социально значимым продовольственным товарам".
Протесты в Казахстане против повышения цен на газ
Протесты против повышения цен на газ начались в западном Казахстане 2 января. Как сообщили протестующие агентству КазТАГ, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,24 евро - Ред.).
Акции протеста в различных городах Казахстана 4 января привели к столкновениям протестующих и сотрудников силовых структур. В частности, СМИ сообщили о стычках в Таразе, Актау и других населенных пунктах. В Алма-Ате несколько тысяч человек прорвали полицейское оцепление в центре города. В столице страны Нур-Султане задержаны несколько сотен человек.
Днем 4 января в Актау приехали представители правительства. После совещания в здании регионального правительства было принято решение понизить цены на газ до 50 тенге. Но это не остановило протестующих.
Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области
За несколько часов до объявления о принятии отставки правительства Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Алма-Ате и в Мангистауской области на юго-западе республики. Власти Казахстана объяснили такое решение необходимостью "обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан". Режим ЧП действует с 5 по 19 января.
На время действия режима ЧП среди прочего усиливается охрана общественного порядка и стратегических объектов, ограничивается свобода передвижения, а также въезд и выезд из зоны ЧП, вводятся проверка документов и личные досмотры, запрещаются мирные собрания и массовые мероприятия, а также ограничивается связь, следует из законодательства Казахстана. Кроме того, в Алма-Ате и в Мангистауской области введен комендантский час с 23.00 до 07.00.
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