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Все банки Беларуси подключились к российскому аналогу SWIFT
08:57 10.12.2021 |
Все банки Беларуси подключились к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявил в четверг, 9 декабря, в ходе видеострима на VIII Национальном платежном форуме Денис Барышков, возглавляющий в Банке России управление развития и регулирования платежной системы департамента Национальной платежной системы.
По словам Барышкова, по состоянию на 2021 год к СПФС "подключено 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных участников из девяти стран", в том числе все белорусские кредитные учреждения.
Российская платежная система
СПФС - это собственный сервис Банка России, работающий в формате международной системы передачи финансовой информации SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Российская платежная система была запущена в декабре 2014 года после того, как впервые прозвучали угрозы отключить РФ от SWIFT. Во всем мире этой системой пользуется более 12 тысяч банков и организаций в 215 странах, в России - более 600 банков и организаций.
Оппозиция Беларуси - за отключение от SWIFT
В свою очередь, в середине ноября 2021 года белорусская оппозиция инициировала обсуждение возможного отключения от SWIFT Беларуси - чтобы усилить давление на режим Лукашенко. В свою очередь, офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на базе онлайн-платформы "Голос" запустил опрос о том, поддерживают ли белорусы отключение страны от SWIFT. В итоге более 60% из 406 тысяч проголосовавших выступили за такое предложение. Беларусь является пользователем SWIFT с 1994 года.
Отключение от SWIFT Ирана и КНДР
До сих пор такую крайнюю меру как отключение от SWIFT применяли лишь дважды по отношению к Ирану и КНДР. В 2012 году ЕС, пытаясь блокировать реализацию ядерной программы Тегерана, решил отключить от SWIFT 24 иранских банка, включая Центробанк.
Позже, в 2017 году, межбанковская система SWIFT закрыла доступ трем северокорейским банкам, находящимся в санкционном списке ООН.
Решение отключить ту или иную страну от SWIFT находится в компетенции Совета ЕС, а сама компания, управляющая этой международной системой для трансграничных платежей и переводов, расквартирована в Брюсселе.
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