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Новый молдавский контракт с Газпромом: без политических условностей, цена 450 долларов
09:42 01.11.2021 |
Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что новый контракт с Газпромом не содержит политических условностей и никоим образом не упоминает Приднестровье, а цена будет около 450 долларов за тысячу кубометров.
Об этом он написал на facebook.
Он отметил, что цена может быть ниже учитывая тенденции рынка. Также Спыну заявил, что относительно задолженности, образовавшейся в Молдова-Газе, согласно договоренности будет проведен аудит в 2022 году.
"На основании этого аудита будет установлена сумма и у нас будут новые переговоры по определению того, как погасить этот долг", - написал молдавский политик.
Напоминаем:
Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.
Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа требует, чтобы Молдова изменила свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложила реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.
25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика - молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.
Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.
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