Сумма поданных к России исков в международных арбитражах достигла $100 миллиардов

В рамках арбитражных процессов к России предъявлено исков на $99 миллиардов, в том числе из-за оккупации Крыма.

Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, передает Интерфакс.

"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов", - сказал представитель Путина.

Он отметил, что "несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - $35 миллиардов".

По словам Минха, тенденция здесь наметилась к увеличению, и, в частности, это связано с оккупацией Крыма.

Эти данные представитель Владимира Путина в Госдуме привел в ходе рассмотрения в первом чтении двух внесенных президентом РФ законопроектов.

Первым из них предлагается уполномочить российскую прокуратуру на представительство нтересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", а также в ЕСПЧ. Для этого в прокуратуре будет создано специальное "зарубежное" подразделение.

Кроме того, предлагается предоставить право прокуратуре направлять в Конституционный Суд (КС) запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции РФ, если российские прокуроры сочтут, что такие решения нарушают Конституцию РФ.

Еще один проект федерального конституционного закона вносит поправки, наделяющие Генеральную прокуратуру правом направлять в КС запросы о возможности исполнения тех или иных решений международных судов в соответствии с российской Конституцией.