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Беларусь ввела санкции против западных компаний
22:51 23.04.2021 |
Беларусь ввела санкции в ответ на штрафные меры, принятые против нее Западом за нарушения прав человека. Вводится запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц, следует из постановления Совета министров Беларуси от 23 апреля, сообщила пресс-служба правительства в Минске.
"Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", - отмечается в документе. В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других), уточнили в правительстве.
В случае выявления запрещенных товаров в Беларуси их будут отправлять обратно, а лица, нарушающие запрет, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркивается в документе. Ранее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели санкции против окружения Александра Лукашенко и целого ряда крупных белорусских госпредприятий в связи с массовыми репрессиями против оппозиционеров в Беларуси.
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