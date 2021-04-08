Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?

 

Белорусы, получившие помощь от фонда By_help, стали фигурантами уголовного дела. Их, как ранее обещал Следственный комитет (СК РБ), начали вызывать для дачи показаний "об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежных средств на счет в банке" на допрос в качестве свидетелей. Также СК заявляет, что штрафы, погашенные фондом или жертвователями, придется оплатить повторно.

"На счету стало минус 1150 рублей"

"Следователь ничего конкретного не сказала, но, скорее всего, ее звонок связан с тем, что я получил помощь от фонда, сейчас многих дергают по этому поводу", - рассказывает DW минчанин Антон. Мужчину задержали на акции протеста 13 сентября. По словам Антона, силовики били его в микроавтобусе: "Когда лежал лицом в пол, каждый считал нужным ударить меня дубинкой, я так и не понял, за что. Мне говорили: "У вас же один за всех, вот за всех и отдувайся". Я не считал удары, но их было достаточно, чтобы потом я не мог сесть".

Антон провел двое суток в изоляторе в Жодино, а после, по решению суда, получил штраф. "Я зафиксировал побои, но больничный мне, к сожалению, не дали. Обратился в фонд By_help, там мне выделили на реабилитацию 1200 рублей (около 390 евро)", - вспоминает мужчина. В ноябре по требованию Следственного комитета почти эквивалентную сумму банк списал с карты Антона, на которую приходит зарплата - там образовался минус в 1150 рублей.

Около месяца назад мужчине позвонили с незнакомого номера - оказалось, что это следователь, которая требовала прийти и дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках. Антон решил, что без официальной повестки никуда не пойдет.

Леончик: "СК собирает доказательную базу против By_help "

Основатель By_help Алексей Леончик считает, что через давление на людей, которые получили помощь от фонда, Следственный комитет пытается доказать его причастность к якобы массовым беспорядкам в Беларуси. "Следственный комитет давно ищет людей, которым мы заплатили штрафы или выделили средства на реабилитацию. Думаю, их хотят запугать, заставить признаться, что деньги они получили за массовые беспорядки, выдуманные белорусскими властями. Если бы под давлением кто-то такое сказал, это, наверное, составило бы доказательную базу против By_help", - комментирует собеседник DW.

Еще в ноябре Алексей Леончик стал подозреваемым по уголовному делу за "перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие".

Блокировка счетов грозила финансовым скандалом

Тогда же, в ноябре, произошла массовая блокировка счетов людей, получивших помощь фонда. "Власти замахнулись на 1,5 млн рублей (чуть более 480 тысяч евро). По нашим расчетам, около 80% от этой суммы они были вынуждены вернуть. Людям блокировали несколько счетов, загоняли в минус. Это угрожало крупным финансовым скандалом, поэтому Нацбанк согласовал механизм наложения ареста: арестовать можно только перевод, полученный от фонда, запрещено забирать деньги из других источников", - отмечает Леончик.

Средства, списанные за счет зарплат или накоплений, вернули. Отдельные факты блокировки средств, по словам Леончика, наблюдались и в последующем. Суммы были небольшие, к тому же Фонд провел новую кампанию помощи людям, чьи средства были заблокированы.

Помощь By_help и давление властей

Тем не менее давление на белорусов, получивших помощь от By_help, продолжается. Следственный комитет намерен повторно взыскать штрафы с тех, кому их оплатил фонд или жертвователи. "Выявляется значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в преступный оборот. Таким деньгам дается определенный процессуальный статус, и с виновных по административным делам будут повторно взысканы штрафы", - заявил в конце марта начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

"В белорусском законодательстве нет ограничений, касающихся того, кто может платить штраф. Это вообще нигде не прописано. Двойная оплата штрафов, это то, что абсолютно противоречит духу права: никто не может быть наказан дважды за один и тот же проступок. Так можно не только дважды, но и трижды, и четырежды списать штраф", - прокомментировал в свою очередь Алексей Леончик.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

09:58 Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны

09:05 Цена на золото растет 8 апреля на ослаблении доллара

08:53 Курс доллара 8 апреля снижается к евро на росте аппетита к риску

07:59 Фондовые биржи АТР в основном растут 8 апреля

07:55 S&P 500 7 апреля достиг нового рекордного уровня закрытия

07.04 Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка

07.04 Первичка по новым правилам. Станет ли безопаснее покупать квартиры у застройщиков

07.04 Страховщики Украины в 2020г сократили расходы на рекламу и маркетинг на 11%, увеличили на агентское вознаграждение - на 3,3%

07.04 Депозитные ставки для физлиц 06.04.21

07.04 С начала года украинцы получили на 30% больше денег из-за рубежа, чем в прошлом году – Приватбанк

07.04 Международные резервы Украины в марте сократились на 5,3% - НБУ

07.04 Евро дорожает к доллару 7 апреля на статистике из еврозоны

07.04 Биржи АТР 7 апреля закрылись разнонаправленно

07.04 Справочный курс гривны 7 апреля понижен на 2,6 коп до 27,8766 грн/$1

07.04 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.04.21

• дальше…

09:58 Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны

09:50 Во Франции обсуждают легализацию эвтаназии

09:39 Плата за выезд. Зачем в Беларуси ввели сбор за пересечение госграницы

09:35 Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?

08:47 Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую

08:41 Украина заверила Молдову в непричастности к похищению судьи Чауса - МИД

08:28 Напряжение на Донбассе: немецкие «Зеленые» в жестком заявлении о России обратились к Меркель

08:20 Чехия выразила твердую поддержку Украине на фоне эскалации РФ

08:16 Bloomberg: США готовы ответить РФ на враждебные действия

08:11 США провели с партнерами по НАТО совещание о ситуации в Украине

07.04 Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?

07.04 Зачистка флотских. Как Эрдоган закупоривает Черное море

07.04 Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров

07.04 В Риме демонстранты вступили в схватку с полицией

07.04 США начали переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном

• дальше…

07.04 Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

06.04 USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

06.04 Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун

05.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м

02.04 В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.

02.04 В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м

02.04 В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м

02.04 СБУ разоблачила масштабную схему хищения земель чиновниками Госгеокадастра

31.03 Первая компания получила лицензию на открытие залов игровых автоматов

31.03 В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения

31.03 Украинские школьники начнут изучать информатику во 2 классе

31.03 Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

31.03 Пять украинских отелей получили категорию «пять звезд»

31.03 New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева

26.03 Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

• дальше…

09:10 Уже вывез личные вещи: Что стоит за слухами об отставке Витренко

08:41 Украина заверила Молдову в непричастности к похищению судьи Чауса - МИД

08:28 Напряжение на Донбассе: немецкие «Зеленые» в жестком заявлении о России обратились к Меркель

08:20 Чехия выразила твердую поддержку Украине на фоне эскалации РФ

08:11 США провели с партнерами по НАТО совещание о ситуации в Украине

07.04 Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ

07.04 Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ

07.04 Украинские чиновники в этом году задекларировали биткоинов на 75 млрд грн, - Федоров

07.04 Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

07.04 Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?

07.04 Не Босфором единым. Получит ли Украина газ из Катара

07.04 Игорь Попов о шансах «слуг народа» создать широкую коалицию с «Батьківщиною»

07.04 Бунт на Прикарпатье: Даст ли Банковая заднюю с победой Вирастюка

06.04 Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор

06.04 Не умеют тратить деньги: Как власть может сделать регионы тихими и послушными

• дальше…

09:44 SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели в 1440 аппаратов

08:47 Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую

07.04 Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября

07.04 Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома

07.04 Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek

07.04 В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass

07.04 Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных

07.04 Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии

06.04 В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород

06.04 Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

06.04 Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей

06.04 Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании

06.04 Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT

05.04 Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

05.04 Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно