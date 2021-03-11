Президент Армении не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба

Артак Давтян (в центре)

Президент Армении Армен Саркисян вернул с возражениями предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Главного штаба Вооруженных сил (ГШ ВС). Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства в четверг, 11 марта. Пашинян выдвинул Давтяна на этот пост после вызвавшего громкую критику увольнения Оника Гаспаряна.

Премьер заявил о попытке путча

Глава правительства в конце февраля заявил о попытке военного переворота в стране. Его слова были вызваны заявлением ГШ ВС с требованием отставки премьера.

Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна. Во вторник, 9 марта, вступил в силу указ об освобождении генерала от должности начальника Генштаба. Об этом сообщил вице-спикер парламента республики Ален Симонян, пояснив, что указ, согласно законодательству, начинает действовать, так как президент не подписал, но и не оспорил его в положенный срок. Теперь глава государства обратился в Конституционный суд, попросив оценить, соответствует ли конституции закон "О военной службе и статусе военнослужащего", опираясь на который Пашинян уволил главу Генштаба ВС.

Между тем, в Армении не утихают протесты. Акции с требованием отставки Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.