Финансовые новости
- |
- 11.03.21
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Президент Армении не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба
12:54 11.03.2021 |
Президент Армении Армен Саркисян вернул с возражениями предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Главного штаба Вооруженных сил (ГШ ВС). Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства в четверг, 11 марта. Пашинян выдвинул Давтяна на этот пост после вызвавшего громкую критику увольнения Оника Гаспаряна.
Премьер заявил о попытке путча
Глава правительства в конце февраля заявил о попытке военного переворота в стране. Его слова были вызваны заявлением ГШ ВС с требованием отставки премьера.
Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна. Во вторник, 9 марта, вступил в силу указ об освобождении генерала от должности начальника Генштаба. Об этом сообщил вице-спикер парламента республики Ален Симонян, пояснив, что указ, согласно законодательству, начинает действовать, так как президент не подписал, но и не оспорил его в положенный срок. Теперь глава государства обратился в Конституционный суд, попросив оценить, соответствует ли конституции закон "О военной службе и статусе военнослужащего", опираясь на который Пашинян уволил главу Генштаба ВС.
Между тем, в Армении не утихают протесты. Акции с требованием отставки Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Гарань: В двусторонних переговорах с Россией мы всегда проигрывали
|Котировки на межбанке 10 марта двигались в разные стороны, ощущались продажи доллара со стороны нерезидентов
|Виталий Портников: Путину не нужен мирный план
|Для чего Путин готовит военную провокацию на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент Армении не утвердил кандидатуру нового главы Генштаба
|Блинкен: США продолжают бороться за отмену строительства «Северного потока - 2»
|Конгресс США утвердил программу поддержки экономики на 1,9 трлн долларов
|Коррупционер поневоле, или Подарок российским чиновникам
|ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против режима Лукашенко - СМИ
|Виталий Портников: Путину не нужен мирный план
Это интересно
|Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
|Apple обвинили в сборе данных пользователей без их разрешения
|SpaceX рассказала, каким будет её будущий космопорт в Южном Техасе
|Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел
|Литий-ионные батареи сделали из 100% твердотельной негорючей керамики
|Мощнейший Mercedes-Benz украсили уникальными дисками за 20 тысяч долларов
|Sony купила у Intel патенты на разработку GAA-транзисторов