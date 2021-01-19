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Минск лишен права принимать чемпионат мира по хоккею 2021 года
22:25 18.01.2021 |
Столица Беларуси не будет принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). При этом Латвия может остаться соорганизатором турнира.
"По соображениям безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", - говорится в сообщении федерации.
Ранее планировалось, что турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Как сообщили в IIHF, совет организации рассмотрит статус Латвии как соорганизатора чемпионата мира 2021 года.
Совет IIHF также оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса, отмечают в организации.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что приветствует решение федерации лишить Минска турнира.
"Это правильный сигнал о том, что спорт не должен быть использован для выгоды авторитарных режимов. Латвия c честью выполнит свои обязательства и готова оценить возможность провести весь чемпионат", - говорится в посте министра.
Ранее глава федерации Рене Фазель на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске сетовал на то, что из-за протестных акций в стране на IIHF оказывается большое давление, но что федерация при этом не хочет смешивать спорт и политику.
Руководство латвийской федерации хоккея отмечало, что не может себе представить возможности проводить первенство совместно с Минском.
На прошлой неделе лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская сообщила, что она и ее сторонники направили письма в МИД стран-участниц чемпионата с призывом выступить против проведения турнира в Минске до тех пор, пока не вышли на свободу все политзаключенные, не закончились задержания и пока не проведены свободные, честные выборы.
Оргкомитет по проведению чемпионата сообщал 13 января, что Минск готов к диалогу с Латвией и другими странами по вопросам проведения чемпионата мира по хоккею и призывает не использовать первенство как инструмент политического давления на страну.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что страна готова организовать чемпионат мира по хоккею "хоть завтра".
"Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории", - говорил он на встрече с Фазелем.
Беларусь была хозяйкой первенства один раз - в 2014 году. В Риге турнир проходил в 2006 году.
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