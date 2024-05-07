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Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
13:45 07.05.2024 |
Кабінет Міністрів скасував запроваджені на початку повномасштабного вторгнення РФ обмеження на проведення розрахунків за імпорт товарів та послуг.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у вівторок, 7 травня, повідомляє пресслужба Кабміну.
"Сьогодні скасовуємо постанову Кабміну №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Це відкриє нові можливості для українських підприємців - виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні", - сказав прем'єр.
Зокрема, визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабміну №153 від 24 лютого 2022 року "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту" та від N289 від 16 березня 2022 року "Деякі питання товарів критичного імпорту", уточнив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Як повідомлялося, Кабмін скасував обмеження на імпорт товарів в Україну ще у липні 2022 року. А з 4 травня 2023 року Національний банк в рамках найбільшого пакета пом'якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни скасував усі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.
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