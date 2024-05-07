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АНАЛІТИКА

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

14:06 07.05.2024 |

Політика

 

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління державної охорони (УДО), інформують у СБУ.

"Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани фсб із ліквідації президента України та інших представників найвищого військово-політичного керівництва держави", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, реалізувати плани мала агентурна мережа, завчасно викрита Службою безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони.

"До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію рф", - зазначається в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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