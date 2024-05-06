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АНАЛІТИКА

Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році

 

У Білому домі переконані, що військова допомога, яку надають США, сприятиме переходу України у контрнаступ, який можливий у 2025 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, якого цитує Financial Times.

Під час виступу на заходу у Вашингтоні Салліван сказав, що він все ще очікує "російських успіхів у найближчий період" на полі бою, незважаючи на новий пакет фінансування США, тому що "ви не можете миттєво клацнути перемикач".

Водночас, за його словами, з новою допомогою від США Україна матиме можливість "тримати оборону" і забезпечити стійкість від російських атак протягом 2024 року.

Говорячи про можливий сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

Як зазначає видання, заяви Саллівана є найчіткішим формулюванням представників Білого дому щодо того, як адміністрація США бачить розвиток війни РФ проти України, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді.

Водночас видання вказує, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.
Ключові теги: США
 

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