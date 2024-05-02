Компанія MindGeek (або Aylo), якій належить порносайт Pornhub, стала платником податків в Україні.

«Компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг», - повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На новину одразу зреагував засновник monobank Олег Гороховський:

«З нагоди цієї насправді знакової події для українського handjob-ком'юніті monobank встановить безстроковий 20% кешбек на Pornhub для пана Гетьманцева», - пожартував Гороховський в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що торік у грудні Державна податкова служба України наклала штраф на власницю Pornhub у розмірі $5 543 за несплату «податку на Google»Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева.

Податок в Україні вже сплачує й інша соцмережа з інтимним контентом - британська OnlyFans. Лише у першому кварталі 2024 року сайт поповнив український бюджет на $0,7 млн - майже стільки ж, скільки за 9 місяців минулого року.

Загалом у першому кварталі 2024 року додалось 17 нових платників-нерезидентів, які постачають електронні послуги. На сьогодні, за словами Гетьманцева, загалом 78 (з 105) платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн).

Серед найбільших платників ПДВ серед постачальників цифрових послуг, які задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень ще до настання граничного строку - Google, Apple, Meta та Valve.