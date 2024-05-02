Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
22:51 02.05.2024 |
Компанія MindGeek (або Aylo), якій належить порносайт Pornhub, стала платником податків в Україні.
«Компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг», - повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
На новину одразу зреагував засновник monobank Олег Гороховський:
«З нагоди цієї насправді знакової події для українського handjob-ком'юніті monobank встановить безстроковий 20% кешбек на Pornhub для пана Гетьманцева», - пожартував Гороховський в своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, що торік у грудні Державна податкова служба України наклала штраф на власницю Pornhub у розмірі $5 543 за несплату «податку на Google»Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева.
Податок в Україні вже сплачує й інша соцмережа з інтимним контентом - британська OnlyFans. Лише у першому кварталі 2024 року сайт поповнив український бюджет на $0,7 млн - майже стільки ж, скільки за 9 місяців минулого року.
Загалом у першому кварталі 2024 року додалось 17 нових платників-нерезидентів, які постачають електронні послуги. На сьогодні, за словами Гетьманцева, загалом 78 (з 105) платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн).
Серед найбільших платників ПДВ серед постачальників цифрових послуг, які задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень ще до настання граничного строку - Google, Apple, Meta та Valve.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Андрій Клочок отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
ТОП-НОВИНИ
|Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
|TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів
|Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році
|Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams
|Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»
|Tesla відмовилася від проривної технології гігакастингу через конкуренцію на ринку - ЗМІ
Бізнес
|Xiaomi виготовила 10 000 електромобілів SU7 лише за 32 дні
|Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
|Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій
|У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice