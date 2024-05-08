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Латвія передала Україні обладнання для забезпечення ЗСУ зв'язком
22:39 07.05.2024 |
Латвія в межах ІТ-коаліції передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько 100 тисяч євро.
Про це поінформувала пресслужба Міністерства оборони України, пише "Європейська правда".
Як зазначили у відомстві, це обладнання допоможе забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні.
"Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв'язку на лінії фронту", - сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
Раніше Латвія вже передавала ноутбуки в межах ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.
ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.
Раніше стало відомо, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.
У лютому держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України завершили підписання угоди про співпрацю.
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