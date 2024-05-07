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Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені
23:51 06.05.2024 |
Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку.
Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу у Вільнюсі сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Delfi.
Оллонгрен сказала, що саме такий графік постачання винищувачів Україні передбачає прописаний план союзників.
"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - зазначила вона.
Нідерландська міністерка поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.
"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", - додала вона.
Міністерка розповіла, що після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну".
Нещодавно посол Данії у Києві Оле Егберг Міккельсен поділився, що оптимістично налаштований щодо прибуття до України винищувачів F-16 влітку.
Раніше стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.
За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.
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