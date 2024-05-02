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АНАЛІТИКА

Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році

13:52 02.05.2024 |

Новини IT

 

Не тільки Apple судиться по всьому світу з антимонопольними органами, Google також має судові позови за монопольне становище в галузі інтернет-пошуку. В ході цих судових процесів стало відомо, що тільки за 2022 рік Google виплатила Apple $20 млрд за те, щоб Google був пошуком за замовчуванням в Safari. Ще у листопаді 2023 року стало відомо, що Google віддає 36% прибутку від пошуку в Safari і тепер стало відомо, скільки саме становить ця сума.

Проти Google в цьому суді виступає Microsoft, яка хотіла домовитися з Apple, щоб в їх продуктах використовували пошукову систему Bing, але представник Apple Едді Кью (Eddy Cue) стверджував, що Bing «не може конкурувати за якістю і можливостями». Суд тепер буде вирішувати, роблять компанії свій вибір пошукового рушія на основі критеріїв якості, чи фінансових вигод від Google.

Google є пошуковою системою за замовчуванням на браузерах Safari починаючи з 2002 року, ще до запуску iPhone, коли комп'ютери Apple працювали на процесорах PowerPC. Але на де-яких локальних ринках, наприклад в КНР і на росії, використовуються локальні пошукові рушії. При цьому користувач може без проблем змінити пошукову систему за замовчуванням.

У Європі вже прийнято Закон про цифрові ринки, який зобов'язує Apple давати вибір користувачу обирати пошукову систему за замовчуванням ще під час початкового налаштування телефона.

Якщо Google програє антимонопольний закон, угоду з Apple доведеться розірвати. Останні аргументи на суді будуть заслухані вже до кінця цього тижня, але рішення буде прийнято пізніше цього року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google, Apple
 

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