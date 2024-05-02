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Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams

11:48 02.05.2024 |

Новини IT

Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams

 

Корпорація Microsoft оголосила про припинення підтримки програмного забезпечення Skype для бізнесу. Це означає, що користувачі більше не матимуть доступу до серверів Skype для бізнесу та налаштувань XML, пов'язаних з цією платформою.

Замість цього компанія зосереджується на розвитку Microsoft Teams, представляючи оновлення версії 5.0.111.0 Microsoft Teams Rooms. Нововведення надасть підтримку 4K для сумісних дисплеїв та ряд нових функцій, зокрема мовні параметри в кімнатах Teams та можливість приєднання до зустрічей за допомогою QR-кодів.

Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams

 

Хоча Skype для звичайних споживачів залишається активним, Microsoft продовжує модернізувати Teams, представляючи нові функції, такі як GroupMe та "Спільноти", які надають можливості спілкування та спільного планування у віддаленому просторі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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