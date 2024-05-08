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АНАЛІТИКА

Суд у Росії дозволив заарештувати активи JPMorgan та Commerzbank

 

Московський суд санкціонував арешт російських активів на 12,4 млн євро ($13,3 млн), що належать європейській дочірній компанії JPMorgan і німецькому банку Commerzbank. Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд виніс ухвалу на користь позову російського Транскапіталбанку, який потрапив під західні санкції після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Рішення суду "мотивоване тим, що 20 квітня 2022 року до позивача було запроваджено санкції Мінфіну США", - цитує агентство витяг з тексту рішення суду.

Росія активно захоплює активи іноземних компаній або змушує компанії, які йдуть з РФ, продавати їх з величезними знижками у відповідь на західні санкції.

Вже близько 1000 західних компаній залишили Росію.

Водночас, згідно з аналізом Єльської школи менеджменту, сотні компаній, зокрема французький ритейлер Auchan і Benetton, все ще працюють у РФ або призупинили діяльність.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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