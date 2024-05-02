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Річард Грант
Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»
10:53 02.05.2024 |
Google Phone впроваджує нові «Audio Emoji», які додають веселі звукові ефекти до вашого телефонного дзвінка.Що відомо
Ця нова функція додає до звичного досвіду телефонних розмов елемент веселощів, представлений за допомогою шести різних аудіоефектів, спарованих з емодзі. Серед них:
* Аплодисменти (оплески)
* Сміх
* Вечірка
* Плач (тромбон)
* Стінг (Ba Dum Tss)
Під час розмови ви можете вибрати один з цих аудіоемодзі, щоб відтворити відповідний звук і анімацію для себе та вашого співрозмовника. Ця опція додатка Google Phone спрямована на те, щоб додати більше емоційної виразності до звичайних розмов.
Google пояснює, що це - спосіб висловити емоції та настрій за допомогою звуків, які можна вибирати під час розмови. Єдине обмеження - короткий часовий інтервал між використанням аудіоемодзі.
Наразі доступ до функції "Аудіо Емодзі" можна отримати через оновлення до версії 128 у бета-каналі Google Phone. Ймовірно, вона буде доступна для всіх користувачів найближчими тижнями.
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