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Данія скеровує 34 млн євро на гуманітарну допомогу для України
19:49 07.05.2024 |
Міністерство закордонних справ Данії 7 травня оголосило про виділення нового пакета гуманітарної допомоги в розмірі 250 мільйонів данських крон (33,5 мільйона євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найбільш постраждалих українців.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчить повідомлення на сайті данського МЗС.
Пакет уряду Данії передбачає надання базової екстреної допомоги - їжі, медикаментів, води та прихистку - для українців у найбільш постраждалих районах, насамперед дітей і жінок.
Також кошти підуть на допомогу з утепленням українських осель перед наступною зимою та гуманітарне розмінування.
Більшість фінансування - 100 мільйонів данських крон - будуть розподілені через "стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні", решта - через спеціалізовані установи ООН.
"Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити невідкладну гуманітарну допомогу, яка може врятувати життя, та захист для найбільш вразливих груп населення", - прокоментував міністр з питань співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен.
Минулого місяця в Данії домовились збільшити фінансування Українського фонду - механізму довгострокової військової підтримки України - на ще 4,4 мільярда данських крон (590 мільйонів євро) на 2024 рік.
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