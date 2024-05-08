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Франція звинуватила РФ у залякуванні після виклику свого посла
19:53 07.05.2024 |
Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування" через дипломатичні канали.
Про це йдеться в заяві Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда".
Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа.
Бурхливу реакцію РФ викликали заяви французького президента Емманюеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.
"Франція відзначає, що дипломатичні канали вкотре були використані для маніпулювання інформацією та залякування", - йдеться в заяві французького МЗС.
Як наголосили у відомстві, російське МЗС "вкотре вдається до перекладання відповідальності", намагаючись звинуватити західні країни у погрозах на адресу Росії, тоді як сама РФ розв'язала загарбницьку війну проти України і продовжує здійснювати агресивні дії з метою дестабілізації європейських країн, зокрема, за допомогою кібератак та гібридних дій.
"Франція продовжуватиме підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії", - підкреслили у МЗС Франції.
Нагадаємо, під час візиту до Києва глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії - "так само, як Росія завдає ударів всередині України" зброєю з Ірану чи Північної Кореї.
Ця заява британського міністра викликала істерику російського МЗС, представники якого розродилось погрозами в бік Лондона.
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