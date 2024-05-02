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АНАЛІТИКА

TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів

15:57 02.05.2024 |

Новини IT

 

TikTok та холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group (UMG) уклали нову ліцензійну угоду на використання музичного контенту.

Про це повідомляє TechCrunch.

Користувачі TikTok знову матимуть змогу використовувати треки відомих артистів, таких як Тейлор Свіфт, Біллі Ейліш і Аріана Гранде. Решта фінансових деталей угоди не розголошуються.

Каталог буде доступний для створення відео за один-два тижні. Це також означає, що існуючі відео з використанням музики UMG, які були вимкнені, будуть увімкнуті, як тільки каталог стане доступним.
За матеріалами: Економічна правда
 

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