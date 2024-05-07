НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми

Ростислав Шурма

НАБУ провело обшуки за фактом імовірного заволодіння або зловживання під час виплат за електроенергію окупованим сонячним електростанціям. Зокрема, йшлося про компанії, пов'язані з оточенням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.

Як пише "Слово і діло", про це йдеться у рішеннях Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та підтверджують дані судових справ.

Зокрема, правоохоронці провели обшук у головного бухгалтера компаній ТОВ "КД Енерджі 2" та ПП "Нацпрод Наталії Баженової.

У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом.

Також детективи обшукали місце здійснення господарської діяльності ТОВ "Відновлювальна енергія Запоріжжя", ТОВ "КД Енерджі 2" і ПП "Нацпрод". Правоохоронці вилучили жорсткі диски підприємств.

Крім того, обшуки провели у помешканні начальника відділу операційних рахунків комерційного обліку ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Дениса Шарова.

Детективи вилучили в нього мобільний телефон та ноутбук. На ноутбуці було знайдено документи щодо несинхронної роботи низки підприємств ("несинхрон"), а на телефоні - документи з питань комерційного обліку електроенергії.

Також детективи завітали у житло директора з комерційного обліку "Укренерго" Олександра Карпенка. У нього вилучили телефон і ноутбук, в яких також виявили інформацію, пов'язаною зі справою, зокрема, щодо несинхронної роботи низки підприємств.

"Зелений бізнес" брата Шурми та окуповані СЕС

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.





Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко - колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Після публікації цього розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо виплат за "зеленим тарифом" за електроенергію, вироблену сонячними електростанціями, які перебувають на окупованих територіях.