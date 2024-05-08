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ЄС уперше ухвалив законодавство для боротьби з насиллям щодо жінок
23:32 07.05.2024 |
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.
Директива имагає від усіх країн Європейського Союзу криміналізувати такі злочини, як каліцтво жіночих статевих органів, примусовий шлюб і кібернасильство щодо жінок, наприклад обмін інтимними зображеннями без згоди.
Вчинення цих злочинів каратиметься тюремним ув'язненням на строк від одного до п'яти років. Також враховуватимуться обтяжувальні обставини, наприклад вчинення злочину проти дитини, представниці влади, журналістки або правозахисниці.
Нове законодавство ЄС також містить детальні правила щодо заходів допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства, полегшує можливості повідомити про злочин і гарантує їхнє право на захист особистого життя.
Тепер держави-члени Євросоюзу мають три роки з моменту набуття чинності директиви, щоб імплементувати її в національне законодавство.
Це не перший крок ЄС у цьому напрямку. Минулого року Рада Європейського Союзу схвалила приєднання ЄС до Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, відомої як Стамбульська конвенція.
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