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Азербайджан признал, что сбил в Армении военный вертолет РФ
22:54 09.11.2020 |
Официальный Баку признал, что азербайджанские военные по ошибке сбили над территорией Армении российский военный вертолет Ми-24. "По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18.30 на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, обнародованном вечером в понедельник, 9 ноября.
По данным ведомства, вертолет пролетал в непосредственной близости к границе между Азербайджаном и Арменией, в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Этими факторами, а также тем, что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе, азербайджанский МИД объяснил то, что "в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности" дежурный боевой расчет открыл огонь на поражение".
Азербайджанская сторона принесла извинения России, выразила соболезнования семьям погибших членов экипажа, пожелав выздоровления пострадавшим, и заявила, что готова выплатить компенсацию.
Армения предложила России помощь в расследовании инцидента
Ранее в тот же день российское Минобороны сообщило, что в результате обстрела вертолета Ми-24 из переносного ЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий недалеко от границы с Азербайджаном погибли два военнослужащих РФ, еще один получил ранения средней тяжести.
Армения предложила помочь России в выяснении обстоятельств крушения вертолета. "Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря армянского министерства обороны Шушан Степанян.
В конце сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью вернуть под свой контроль Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.
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