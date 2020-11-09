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Азербайджан заявил о взятии под контроль стратегически важного города в Карабахе
09:08 09.11.2020 |
Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haqqin.
"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - сказал Алиев, добавив, что "Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путем освободительной войны".
Ранее в воскресенье утром представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook, в окрестностях города Шуши идут "тяжелые и решающие бои".
Шуша находится всего в 10 километрах от Степанакерта - столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. Город имеет военно-стратегическое значение, находясь на господствующей высоте.
21 мая 2020 года в городе прошла инаугурация нового президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, что вызвало острую реакцию Азербайджана.
Взятие Шуши в 1992 году для армян было большой и символической победой. Для азербайджанцев же это была самая большая потеря в той войне.
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