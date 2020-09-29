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В боях за Нагорный Карабах применена тяжелая артиллерия
12:24 29.09.2020 |
В ожесточенных боях за Нагорный Карабах Армения и Азербайджан применили тяжелые артиллерийские орудия. Обе стороны подтвердили, что бои за спорный регион продолжались в ночь на вторник, 29 сентября. Ереван и Баку также обвинили друг друга в обстреле целей, находящихся на удалении во много километров от их границ.
Армения отвергла это обвинение, заявив в свою очередь, что Азербайджан применил беспилотники для ударов по ее территории, в результате чего был подбит гражданский автобус. По сообщению министерства обороны в Ереване, Азербайджан использовал тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А", системы "Смерч" и другие вооружения большого калибра.
Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян 29 сентября опубликовала кадры уничтожения в Карабахе двух азербайджанских вертолетов. Со своей стороны Азербайджан сообщил, что его армия успешно ведет бои за город Физули в Карабахе, а армянская сторона несет большие потери в живой силе и технике.
Новая вспышка боев за Карабах
Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".
Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участницей которого является и Россия. В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.
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