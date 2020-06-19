Впервые с 1994 года исход выборов президента Беларуси неясен из-за падения популярности Лукашенко

Пятница, 19 июня, - последний день сдачи подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Из 12 соперников бессменного главы государства Александра Лукашенко больше всех подписей собрал экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (426 тысяч), который накануне был задержан вместе с сыном Эдуардом при попытке сдать в избиркомы часть подписей. Бабарико и его сына подозревают в финансовых преступлениях.

В знак протеста против задержания экс-банкира и его сына тысячи минчан, выстроившись в цепь в центре города, провели вечером того же дня пикет солидарности, скандируя антилукашенковские лозунги. С предварительными итогами первого этапа президентской кампании, которая началась неожиданно бурно, - DW.

Задержание - еще не конец кандидатства Бабарико

Если Виктор Бабарико предусмотрел такой радикальный вариант развития событий и заранее оформил доверенность на сдачу подписей, то он еще имеет шансы быть зарегистрированным Центризбиркомом (ЦИК) в качестве кандидата в президенты. Его штаб сообщает, что за экс-банкира сданы 230 тысяч подписей, для регистрации необходимы 100 тысяч. Бабарико не имеет судимости и вряд ли успеет ее приобрести до 5 июля, когда ЦИК начнет регистрацию кандидатов, а значит, факт его задержания, возможного предъявления обвинения и даже начала судебного процесса не является основанием для отказа в регистрации.

Перед этим территориальные избиркомы проверят подлинность собранных подписей. До сих пор в Беларуси не было прецедентов, когда в регистрации кандидатом в президенты отказывали претенденту, реально собравшему необходимые 100 тысяч подписей избирателей. Однако, по заявлениям оппозиции и правозащитников, подобная практика имеет место на парламентских выборах. Как будет развиваться ситуация в 2020 году - пока не ясно. Недавно Лукашенко, говоря о Бабарико, заверил: "Я хочу, чтобы он попал на выборы".

Впрочем, вести избирательную кампанию из СИЗО КГБ, где Бабарико оказался вместе с сыном, весьма затруднительно. Эдуард Бабарико - глава инициативной группы отца. Фактически сейчас избирательный штаб экс-банкира парализован. 18 июня его адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко подали в Генпрокуратуру жалобу на то, что их не допустили к отцу и сыну Бабарико. Адвокатам пообещали встречу с клиентами в СИЗО КГБ на следующий день.

"Кандидаты надежды" и падение поддержки Лукашенко

Экс-банкир Виктор Бабарико, а также бывший дипломат и высокопоставленный чиновник Валерий Цепкало как только заявили о намерении баллотироваться на пост президента, сразу превратились в "кандидатов надежды" для тысяч умеренных сторонников перемен, уставших от бесконечного правления Лукашенко и неудач традиционной оппозиции.

Наблюдатели отмечают, что у обоих есть репутация, история успеха, они точно не являются радикалами и выглядят приемлемыми для номенклатуры. Если власти не регистрируют кандидатом Бабарико, то автоматически усиливается роль Цепкало; если регистрируют обоих, то они будут оттягивать голоса друг друга. Остальных соперников Лукашенко эксперты как серьезную альтернативу не воспринимают.

С 2016 года после фактического уничтожения независимой социологии в Беларуси не публикуются электоральные рейтинги политиков. В такой ситуации определенным индикатором общественных настроений стали результаты онлайн-голосований (они не репрезентативны) пользователей разных СМИ. По их итогам Лукашенко набирал всего 3-5%, а Бабарико, - 50-55%. Властям цифры, видимо, не понравились, и масс-медиа запретили проводить и публиковать данные таких онлайн-опросов.

Этот шаг вызвал оживленные комментарии, звучали утверждения, что уровень поддержки Лукашенко, по всей видимости, снизился настолько, что не гарантирует его победы в первом туре выборов. 419 маек с надписью "Психо3%" (совмещение мема из высказывания Лукашенко о "коронавирусном психозе" и его рейтинге якобы в 3%) были изъяты милицией 12 июня у курьера магазина symbal.by, а сам магазин утонул в череде проверок.

Особенности президентской кампании-2020

Это уже шестые президентские выборы в Беларуси, и - за исключения "парада кандидатов" в 2010 году - в избирательных бюллетенях кроме действующего главы государства всегда были его спарринг-партнер, а также один-два представителя проевропейской оппозиции. В 2020 году глава Либерально-демократической партии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич отказался от участия в кампании, призвав сторонников голосовать за Лукашенко, а у традиционной оппозиции из-за пандемии COVID-19 сорвалась процедура определения единого кандидата.

В ходе этих выборов Лукашенко, всегда выступавший за тесные отношения с Россией, обвиняет своих соперников в связях с Москвой и тамошними олигархами. ГосСМИ представляют популярного видеоблогера Сергея Тихановского в качестве российского наемника, пытавшегося организовать в Беларуси массовые беспорядки. "Руку Москвы" власти в Минске усматривают и в выдвижении Бабарико и Цепкало.

Выход Олега Гайдукевича из кампании местные аналитики в основном расценили как знак будущего силового сценария, а Виктор Бабарико, тогда еще находившийся на свободе, назвал в интервью DW хорошим сигналом: "Лукашенко готов идти в борьбу один на один".

Обозреватели отмечают еще одно важное отличие этой кампании от предыдущих: готовность белорусского общества к переменам. По всей стране на пикетах инициативных групп Виктора Бабарико, Светланы Тихановской и Валерия Цепкало выстраивались длинные очереди из желающих подписаться за их выдвижение в президенты.

Ситуация в преддверии выборов накаляется

Тем временем положение в стране в преддверии выборов продолжает накаляться. Задержание Бабарико и нескольких десятков членов его инициативной группы, арест и уголовное обвинение в отношении видеоблогера Тихановского и его сторонников, резкие выпады Лукашенко в адрес Цепкало, скорее всего, указывают на то, что в дальнейшем борьба едва ли будет вестись с соблюдением законодательства.

В игре пока остается жена Сергея Тихановского Светлана (муж не смог зарегистрировать инициативную группу, потому что был арестован), но вряд ли она сможет сдать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата. Ее штаб практически обезглавлен, значительная часть членов инициативной группы за решеткой, а сама Светлана Тихановская не сможет объехать сотню территориальных комиссий, чтобы сдать собранные подписи. К тому же в адрес Светланы звучат угрозы отобрать у нее детей.

Помимо Бабарико, Тихановской и Цепкало документы на регистрацию кандидатами в президенты намерены сдавать бывший депутат Палаты представителей от оппозиции Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, а также глава Партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" предприниматель Сергей Черечень. Канопацкая критикует Бабарико как ставленника Кремля, а Цепкало, Дмитриев и Черечень выражают сочувствие и демонстрируют солидарность с подвергшимися репрессиям претендентами.