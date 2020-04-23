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Власти Казахстана ограничили снятие средств со счетов для бизнеса
08:15 22.04.2020 |
Национальный банк Казахстана с 1 июня вводит лимиты на снятие наличных денег со счетов для юридических лиц.
Согласно сообщению центробанка республики, предельные суммы лимитов в месяц составят от 20 миллионов тенге (около $46 тыс.) для малого бизнеса до 150 миллионов тенге ($345 тыс.) для крупного, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.
Ограничения вводятся до конца этого года. При этом регулятор сообщил, что намерен добиваться законодательных реформ, которые позволят регулировать операции по снятию наличных в будущем.
"Нововведение не распространяется на банки второго уровня... и небанковские обменные пункты", - отметила заместитель председателя Национального банка Дина Галиева.
Исключения также будет действовать для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов микропредпринимательства, юридических лиц, осуществляющих закупку сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства а также для юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.
"Предприниматели не ограничены в проведении необходимых операций безналичным способом. Нововведение направлено на снижение размеров теневой экономики, повышение прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса, а также борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем и снижению уровня коррупции", - сказала Галиева.
Нацбанк Казахстана пояснил, что компаниям будет разрешено снимать суммы наличных денег, которые необходимы для организации предпринимательской деятельности свыше установленных лимитов, при условии, что компании предоставят обоснование.
По данным ЦБ республики, в 2019 году среднестатистически одно юридическое лицо обналичивало около 9 миллионов тенге в год, или 747 млн тенге в месяц.
"Вводимые нами лимиты, гораздо выше вышеуказанных. Поэтому, мы не ожидаем каких-либо трудностей для бизнеса", - добавила Галиева.
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