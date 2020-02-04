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Помпео в Казахстане призывает вступиться за мусульман в Китае
14:07 03.02.2020 |
Госсекретарь США Майкл Помпео встретится в воскресенье, 2 февраля, в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. До этого он уже поговорил с родственниками этнических казахов, исповедующих ислам, которые были помещены в китайской провинции Синьцзян в лагеря перевоспитания или пропали там без вести.
На встрече Помпео с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды были обсуждены вопросы торговли людьми, а также участь более миллиона мусульман-уйгуров и этнических казахов, находящихся в интернированных лагерях Синьцзяна в Китае вблизи границы с Казахстаном.
США призывают покончить с репрессиями мусульман в Китае
Помпео призвал руководство страны присоединиться к кампании давления на Китай: "США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и потребовать закончить эти репрессии. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая".
Президент Казахстана Токаев ранее в интервью DW заявил, что в Синьцзяне проживают граждане КНР, а "многие сообщения, которые предоставляются международными правозащитными организациями, не соответствуют действительности". С точки зрения Токаева, "Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта".
Помпео в Казахстане напомнил о влиянии России и Китая
Госсекретарь США в Казахстане, как и ранее в Беларуси и Украине, напомнил о растущем влиянии России и Китая. В частности, Помпео говорил о том, что российские и китайские инвестиции могут в долгосрочной перспективе нанести вред суверенитету страны.
"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны", - сказал Помпео по итогам переговоров с главой МИД Казахстана.
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