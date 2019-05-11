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В Казахстане задерживают активистов и блокируют интернет. Что происходит?
09:41 11.05.2019 |
В Казахстане больше месяца продолжаются задержания активистов и блокировки ряда интернет-СМИ, социальных сетей и некоторых онлайн-сервисов.
Очередная волна задержаний прошла 9 мая. Также в этот день был блокирован доступ к "Фейсбуку", "Инстаграму" и YouTube, мессенджеру Telegram и некоторым новостным веб-сайтам.
"Наверное, это была беспрецедентная блокировка. Раньше соцсети блокировались на пару часов, а 9 мая они были недоступны практически весь день", - отмечает казахстанский политолог Расул Жумалы.
Точное число задержанных неизвестно. По сообщениям активистов и ряда СМИ, речь идет о десятках людей в Алма-Ате, Нур-Султане и нескольких других городах.
Что происходит?
Полиция задерживает противников досрочных выборов президента Казахстана, которые должны пройти 9 июня.
Участники акций считают, что голосование будет по сути безальтернативным и приведет к избранию в президенты исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, ушел в отставку 19 марта.
При этом он сохранил важные полномочия: посты главы Совбеза и председателя партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета страны. Кроме того, Назарбаев носит официальный титул "лидера нации".
Дочь Назарбаева Дарига возглавила верхнюю палату парламента, сменив на этом посту Касыма-Жомарта Токаева.
Участники протестов призывают бойкотировать выборы президента страны, отпустить на свободу политзаключенных и людей, задержанных за участие в предыдущих акциях протеста.
Активисты также не согласны с переименованием столицы Казахстана Астаны в Нур-Султан.
Блокировки и задержания
Очередная волна задержаний и блокировок прошла 9 мая. В этот день во многих городах Казахстана проходило санкционированное властями шествие "Бессмертный полк".
Одновременно с этим оппозиционное и запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДМВ) призвало своих сторонников выйти на улицы.
Генпрокуратура Казахстана призвала граждан не выходить на несанкционированные митинги и предупредила, что участники несанкционированных акций протеста будут привлечены к ответственности.
В итоге полиция начала задерживать активистов.
"Власти идут, наверное, наиболее легким, но не факт, что лучшим путем. Они блокируют СМИ и задерживают активистов, но не устраняют причины, которые привели к росту протестных настроений", - отмечает Жумалы.
Число задержанных 9 мая уточняется. По данным активистов и ряда СМИ, 1 мая было задержано около 80 человек в нескольких городах Казахстана.
"Основная часть задержанных - это представители молодого поколения или многодетные матери. Во многих случаях они вынуждены идти на такие протесты, чтобы достучаться до властей, потому что, по их мнению, других способов донести до власти свою точку зрения, свои проблемы у них нет", - говорит Жумалы.
Масштабные акции протеста не проходили в Казахстане с 2016 года, когда люди выступили против инициированной правительством земельной реформы.
Кто возглавляет оппозицию?
Двигатель протестных настроений - движение ДМВ - создано бывшим владельцем казахстанского БТА-банка Мухтаром Аблязовым.
Он считается одной из наиболее значимых фигур казахстанской оппозиции.
Аблязов покинул Казахстан еще в 2009 году и с тех пор живет за границей. На родине он признан судом виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и заочно приговорен к 20 годам лишения свободы.
Сам Аблязов отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам - за противостояние с властями Казахстана, а также за финансовую поддержку оппозиционных партий.
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