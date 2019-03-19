Путин подписал законы о неуважении власти и фейковых новостях

Путин подписал законы о запрете распространения фейковых новостей и о штрафах за "явное неуважение" к обществу, государству, официальным символам России и госорганам. Оба пакета документов опубликованы в понедельник, 18 марта, на портале правовой информации.

Говоря о "недостоверной общественно значимой информации", закон о фейковых новостях (фейк ньюс) подразумевает сведения, которые "под видом достоверных сообщений" создают угрозы гражданам, общественному порядку или функционированию "объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры". В случае обнаружения подобной информации, ресурсы, распространяющие ее, по указанию Роскомнадзора обязаны "незамедлительно" удалить признанные недостоверными данные, иначе изданию будет угрожать блокировка.

На "традиционные медиа" закон не распространяется

Из-под действия закона выведены "традиционные медиа", которыми считают все СМИ, имеющие либо лицензию, либо свидетельство. За нарушения закона предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

В соответствии с законом об оскорблении госсимволов за публикации в информационно-телекоммуникационных сетях с "явным неуважением" к власти предусмотрены штрафы и аресты сроком до 15 суток. Печатных ресурсов закон не касается.

Правозащитники критикуют новые законы

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал главу государства отклонить законы и направить их на доработку. После подписания документов Путиным глава совета Михаил Федотов пообещал в интервью "Эху Москвы", что СПЧ будет следить за их правоприменением, чтобы сформулировать их корректировки, если появится такая возможность.

По мнению руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, поскольку делами о неуважении к власти будет заниматься Центр "Э", то с точки зрения государственной политики подобные правонарушения фактически приравниваются к экстремизму. "Думаю, нас скоро ждет волна административных дел про оскорбление "Его Величества" и двора - с крупными штрафами, даже за участие в несогласованном митинге штраф в три раза меньше, - рассказал Чиков "Медузе". - Нам как бы говорят: критика власти в Сети несет в себе большую общественную опасность и наказывается в три раза строже, чем критика власти на протестной акции. То есть онлайн в три раза опаснее офлайна".